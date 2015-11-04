《全球汇市》美元上涨，投资者风险偏好升温

相比之下，新西兰元明显表现较差。澳元兑新西兰元 跳涨近0.02新西兰元，至1.0840，为近两个月来最大单日升幅。

“鉴于汇价波动如此迅速，这暗示市场错过了这波升势。不过，我们的目标是到年底汇价在1.09，现在入场还不太晚，”道明证券首席亚太宏观策略师Annette Beacher称。

新西兰元兑美元 下滑约0.1%，至0.6658美元，自过去三个交易日在0.68美元附近所及高点回落，盘中一度跌至日低0.6633美元。

周三稍早公布的数据显示，新西兰第三季就业人口三年来首次减少。该数据出炉前几小时，新西兰举行的拍卖中全球牛奶价格连续第二次下降。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0950 1.0966 -0.15 -9.48 1.2097

美元/日圆 121.18 121.05 0.11 1.44 119.68

欧元/日圆 132.69 132.76 -0.05 -8.63 144.78

美元/瑞郎 0.9917 0.9904 0.13 -0.24 0.9941

英镑/美元 1.5417 1.5418 -0.01 -1.00 1.5573

美元/加元 1.3051 1.3058 -0.05 12.33 1.1618

澳元/美元 0.7209 0.7185 0.33 -11.74 0.8168

新西兰元/美元 0.6655 0.6660 -0.08 -14.65 0.7797

澳元/日圆 87.360 86.970 0.45 -10.61 97.750

新西兰元/日圆 80.650 80.620 0.04 -13.74 93.310

英镑/日圆 186.82 186.66 0.09 0.53 186.38

澳元/新西兰元 1.0829 1.0775 0.50 3.44 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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