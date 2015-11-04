台湾股市：收创逾三个月新高，因亚股涨及两岸领导人将会面

路透台北11月4日 - 台湾股市周三收涨1.65%并创三个月新高。分析师表示，受国际股市续扬及两岸领导人将会面等消息激励，今天台股指数收盘站上8,800点，成交值突破千亿台币，料这波反弹有望挑战9,000点大关。

今日台湾加权股价指数 收盘报8,857.02点，上涨1.65%；目前月线在8,620.57点；今日成交初值 扩增至1,276.35亿台币，上交易日修正后为976.10亿。

〞这波反弹有机会挑战九千点，短线只要站稳在月线以上都不会有问题。〞凯基投顾总经理朱晏民说。

他表示，今天台股主要是受国际股市上涨，〞马习会〞将登场，加上两岸参股题材持续发酵，从昨日外资扩大买超观察，料台股在资金面无虞、上市柜公司公布第三季季报都表现不错来看，11月中旬前应该没有问题。

兆丰投顾不愿具名分析师亦指出，因国际股市续扬，今天又有两岸领导人将会面的消息，带动指数再攻高，料短线指数有望挑战9,000点大关。

惟后续指数能否进一步看到高点，该分析师认为，须视外资对两岸领导人会见的看法；倘若外资以正面看待，则指数有机会持续往上攻。

分析师预估，明日指数区间暂看于8,800-8,900点；短线操作策略为指数若攻上9,000点，逢高应获利了结。

今日指数收盘创逾三个月收盘新高，此前收盘高位为7月22日的8,918.70点。

两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。

亚洲股市周三上涨，日本股市领涨，投资者风险偏好升温推高美国公债收益率(殖利率)、提振美元。