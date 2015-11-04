韩国经济：第四季出口预计同比下降约9%--韩国进出口银行

路透首尔11月4日 - 韩国进出口银行周三公布的报告称，韩国第四季度出口可能锐减，延续长达一年的下降态势，这已经给韩国这个亚洲第四大经济体的增长构成了拖累。

韩国进出口银行的研究部门报告称，韩国第四季度出口或较上年同期下降约9%，第三季度降幅为9.5%。

作为世界第七大出口国，韩国今年的出口量大幅度下降，主要原因是经济大国--中国的经济创下了数十年来最低增速，且欧洲经济也难有起色。

早先数据显示，9月当季韩国出口创下了六年来最大按年降幅，为连续第四个季度同比下降。