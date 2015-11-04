韩国经济：第四季出口预计同比下降约9%--韩国进出口银行

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透首尔11月4日 - 韩国进出口银行周三公布的报告称，韩国第四季度出口可能锐减，延续长达一年的下降态势，这已经给韩国这个亚洲第四大经济体的增长构成了拖累。
韩国进出口银行的研究部门报告称，韩国第四季度出口或较上年同期下降约9%，第三季度降幅为9.5%。
作为世界第七大出口国，韩国今年的出口量大幅度下降，主要原因是经济大国--中国的经济创下了数十年来最低增速，且欧洲经济也难有起色。
早先数据显示，9月当季韩国出口创下了六年来最大按年降幅，为连续第四个季度同比下降。
韩国进出口银行的海外经济研究部门称，上述预期基于其领先出口指标，本季该指标同比下降6.2%，环比上升3.7%。(完) (编译 孙国玉；审校 白云)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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