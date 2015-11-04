香港新股：达利食品锁定三名基础投资者，占IPO比重大约四分之一

路透香港11月4日 - 据路透周三获得的销售文件显示，中国品牌休闲食品及饮料公司--达利食品集团有限公司已锁定三名基础投资者，占其IPO（首次公开发售）比重大约四分之一。

文件显示，达利食品获JIC Dessert Laboratory Limited、Arisaig Partners以及Longbow Securities Limited分别认购1.5亿、0.8亿及0.75亿美元的股份，合共3.05亿美元，这些股份设有六个月锁定期。

达利食品初步计划发售约16.94亿股新股，招股价区间为每股5-6.15港元，集资84.71-104.19亿港元（10.93-13.44亿美元），主要用于发展新产品、扩大及改善产能、加强销售与推广以及预留作日后并购。

据汤森路透旗下IFR此前报导，达利食品上市估值相当于2016年预测市盈率16-20倍。

达利食品今天开始路演，预计20日在联交所挂牌上市，上市编号“3799”，美银美林 与摩根士丹利 担任联席保荐人。以招股价计，上市后市值介乎684-842亿港元。

该公司的历史可追溯至1989年，其前身惠安美利民政食品厂率先在福建省开始生产饼乾，现时面包糕点及凉茶占其总收益超过一半，旗下品牌包括“达利园”、“可比克”、“好吃点”、“和其正”及“乐虎”。

于2012-14年度，该公司录得收益分别为108亿、128亿及149亿元人民币，净利6.9亿、11.9亿及20.8亿元。2015年1-6月收益及盈利分别为85亿及15.2亿元。

达利食品属家族生意，主要股东许世辉及其配偶陈丽玲、女儿许阳阳占上市前97%股权，鼎晖旗下CDH Delicacy占3%股权。（完）