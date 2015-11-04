香港新股：达利食品锁定三名基础投资者，占IPO比重大约四分之一

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月4日 - 据路透周三获得的销售文件显示，中国品牌休闲食品及饮料公司--达利食品集团有限公司已锁定三名基础投资者，占其IPO（首次公开发售）比重大约四分之一。
文件显示，达利食品获JIC Dessert Laboratory Limited、Arisaig Partners以及Longbow Securities Limited分别认购1.5亿、0.8亿及0.75亿美元的股份，合共3.05亿美元，这些股份设有六个月锁定期。
达利食品初步计划发售约16.94亿股新股，招股价区间为每股5-6.15港元，集资84.71-104.19亿港元（10.93-13.44亿美元），主要用于发展新产品、扩大及改善产能、加强销售与推广以及预留作日后并购。
据汤森路透旗下IFR此前报导，达利食品上市估值相当于2016年预测市盈率16-20倍。
达利食品今天开始路演，预计20日在联交所挂牌上市，上市编号“3799”，美银美林 与摩根士丹利 担任联席保荐人。以招股价计，上市后市值介乎684-842亿港元。
该公司的历史可追溯至1989年，其前身惠安美利民政食品厂率先在福建省开始生产饼乾，现时面包糕点及凉茶占其总收益超过一半，旗下品牌包括“达利园”、“可比克”、“好吃点”、“和其正”及“乐虎”。
于2012-14年度，该公司录得收益分别为108亿、128亿及149亿元人民币，净利6.9亿、11.9亿及20.8亿元。2015年1-6月收益及盈利分别为85亿及15.2亿元。
达利食品属家族生意，主要股东许世辉及其配偶陈丽玲、女儿许阳阳占上市前97%股权，鼎晖旗下CDH Delicacy占3%股权。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。