中国汇市：人民币早盘小幅上扬，中资大行继续在6.34附近维稳

* 人民币早盘微涨，波幅狭窄

* 中间价继续走弱

* 离岸市场与境内价差不大

* 中资行力量左右市场方向

路透北京11月4日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微涨，中间价则略走弱。交易员称，今日中间价继续高于上日即期收盘价，给市场一定指引，加上中资大行在6.34附近继续维稳，市场亦心领神会，汇价仅在中间价附近窄幅波动。

他们指出，今日早盘成交相对淡静，波动幅度仅约100点子，而从基本面看，人民币走升的空间亦有限；离岸人民币CNH 继续跟随在岸市场波动，两地价差亦不算大。

“短期还是维持窄幅震荡吧，...幅度多大就看央行的态度了。”一股份行交易员称。

不过，中国经济基本面企稳亦一定程度给人民币汇价提供支撑。新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。

对于即将进行的人民币加入SDR的评估，交易员表示还在等待消息，具体对市场影响还要看人民币以怎样的方式加入及占比多少等。

国际货币基金组织(IMF)此前预计，理事会将在11月讨论人民币纳入SDR篮子的问题。

北京时间12:13，人民币兑美元 即期报6.3340元，上日收报6.3366元。今日人民币兑美元中间价 报6.3343元，上日中间价为6.331元。人民币兑美元即期成交额 为85.39亿美元，上日半日为64.8亿美元。

全球汇市方面，美元周三上涨，与美国公债收益率(殖利率)走升的趋势相符，股市地区性反弹刺激了投资者的风险偏好。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3347。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.501元, 上日尾盘为6.506元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.346/6.3468元, 上一交易日尾盘报6.3442元。