中国汇市：人民币早盘小幅上扬，中资大行继续在6.34附近维稳

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
* 人民币早盘微涨，波幅狭窄
* 中间价继续走弱
* 离岸市场与境内价差不大
* 中资行力量左右市场方向
路透北京11月4日 - 人民币兑美元即期 周三早盘微涨，中间价则略走弱。交易员称，今日中间价继续高于上日即期收盘价，给市场一定指引，加上中资大行在6.34附近继续维稳，市场亦心领神会，汇价仅在中间价附近窄幅波动。
他们指出，今日早盘成交相对淡静，波动幅度仅约100点子，而从基本面看，人民币走升的空间亦有限；离岸人民币CNH 继续跟随在岸市场波动，两地价差亦不算大。
“短期还是维持窄幅震荡吧，...幅度多大就看央行的态度了。”一股份行交易员称。
不过，中国经济基本面企稳亦一定程度给人民币汇价提供支撑。新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。
对于即将进行的人民币加入SDR的评估，交易员表示还在等待消息，具体对市场影响还要看人民币以怎样的方式加入及占比多少等。
国际货币基金组织(IMF)此前预计，理事会将在11月讨论人民币纳入SDR篮子的问题。
北京时间12:13，人民币兑美元 即期报6.3340元，上日收报6.3366元。今日人民币兑美元中间价 报6.3343元，上日中间价为6.331元。人民币兑美元即期成交额 为85.39亿美元，上日半日为64.8亿美元。
全球汇市方面，美元周三上涨，与美国公债收益率(殖利率)走升的趋势相符，股市地区性反弹刺激了投资者的风险偏好。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3347。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.501元, 上日尾盘为6.506元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.346/6.3468元, 上一交易日尾盘报6.3442元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 李文科/张喜良)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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