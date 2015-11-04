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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 06:18 BJT

****主要国家经济指标预测--11月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值     前值      
        
    11月5日(四)
    0645 瑞士消费者信心指数                          第四季       --       负19
    0700 德国工业订单(较上月)                           9月     +1.0%     -1.8%
    0800 英国Halifax房价指数(较前月)                   10月      +0.6     -0.9%
                    截至10月的三个月房价指数(较上年同期)         +9.5     +8.6%
    0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               10月      持平     +0.1%
                                (较上年同期)                    -1.4%     -1.4%
    1000 欧元区零售销售(较前月)                         9月     +0.2%      持平
                       (较上年同期)                             +3.0%     +2.3%
    1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           11月     1-8-0     1-8-0
                                                                (升息-不变-降息)
    1200 英国央行利率决定                              11月     0.50%     0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --      3,750
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          10月31日当周      26.2      26.0
                             四周均值(万人)                       --     25.925
                   续请失业金人数(万人)        10月24日当周     214.4     214.4
    1330 美国劳工成本                            第三季初值     +2.3%     -1.4%
              非农生产力环比年率                                -0.2%     +3.3%
    1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 10月       --       63.3
                   经季节调整的PMI                               54.0      53.7
    2230 澳洲AIG建筑业指数                             10月       --       51.9
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      前周       --  买入4,632
         外国投资日本股票(亿日圆)                                 --  买入3,249

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值     预估值
    11月4日(三)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                        9月       +0.4%      +0.4%
                     (较前季)                     第三季       +0.6%      +0.7%
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)              9月   逆差23.17     逆差30
             进口(较前月)                                        +2%       --
             出口(较前月)                                        +3%       --
    0500 日本消费者信心指数                         10月        41.5       -- 
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                10月        53.4     53.6
    0850 法国Markit服务业PMI                    10月终值        52.7     52.3
    0850 法国Markit综合PMI                      10月终值        52.6     52.3
    0855 德国Markit服务业PMI                    10月终值        54.5     55.2
    0855 德国Markit综合PMI                      10月终值        54.2     54.5
    0900 欧元区Markit服务业PMI                  10月终值        54.1     54.2
    0900 欧元区Markit综合PMI                    10月终值        53.9     54.0
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                   10月        54.9     54.5
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)           9月       -0.3%    -0.4%
                              (较上年同期)           9月       -3.1%    -3.3%
    1200 美国抵押贷款市场指数                       前周       414.2     -- 
             再融资指数                                      1,692.9     -- 
    1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)              10月    增加18.2  增加18.0
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                    9月   逆差408.1   逆差411
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                      9月    逆差17.3  逆差19.0
               出口(亿加元)                                  445.1       -- 
               进口(亿加元)                                  462.4       -- 
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)      10月终值      55.0       -- 
                   服务业PMI                                  54.8       -- 
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数          10月      59.1      56.5
                             企业活动指数                     63.0      59.5
                                 就业指数                     59.2       -- 
                               新订单指数                     62.0       -- 
                             投入物价指数                     49.1       -- (完)

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