主要国家经济指标预测--11月5日****

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月5日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第四季 -- 负19 0700 德国工业订单(较上月) 9月 +1.0% -1.8% 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.6 -0.9% 截至10月的三个月房价指数(较上年同期) +9.5 +8.6% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 持平 +0.1% (较上年同期) -1.4% -1.4% 1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 +0.2% 持平 (较上年同期) +3.0% +2.3% 1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 11月 1-8-0 1-8-0 (升息-不变-降息) 1200 英国央行利率决定 11月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 10月31日当周 26.2 26.0 四周均值(万人) -- 25.925 续请失业金人数(万人) 10月24日当周 214.4 214.4 1330 美国劳工成本 第三季初值 +2.3% -1.4% 非农生产力环比年率 -0.2% +3.3% 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 63.3 经季节调整的PMI 54.0 53.7 2230 澳洲AIG建筑业指数 10月 -- 51.9 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入4,632 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入3,249 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月4日(三) 0030 澳洲零售销售(较前月) 9月 +0.4% +0.4% (较前季) 第三季 +0.6% +0.7% 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差23.17 逆差30 进口(较前月) +2% -- 出口(较前月) +3% -- 0500 日本消费者信心指数 10月 41.5 -- 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 10月 53.4 53.6 0850 法国Markit服务业PMI 10月终值 52.7 52.3 0850 法国Markit综合PMI 10月终值 52.6 52.3 0855 德国Markit服务业PMI 10月终值 54.5 55.2 0855 德国Markit综合PMI 10月终值 54.2 54.5 0900 欧元区Markit服务业PMI 10月终值 54.1 54.2 0900 欧元区Markit综合PMI 10月终值 53.9 54.0 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 54.9 54.5 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.3% -0.4% (较上年同期) 9月 -3.1% -3.3% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 414.2 -- 再融资指数 1,692.9 -- 1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 10月 增加18.2 增加18.0 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差408.1 逆差411 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差17.3 逆差19.0 出口(亿加元) 445.1 -- 进口(亿加元) 462.4 -- 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月终值 55.0 -- 服务业PMI 54.8 -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 10月 59.1 56.5 企业活动指数 63.0 59.5 就业指数 59.2 -- 新订单指数 62.0 -- 投入物价指数 49.1 -- (完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)