银行观点：中国十三五规划亮点多，小康目标进一步量化--兴业银行

路透北京11月4日 - 中国十三五规划建议公布后，中国兴业银行首席经济学家鲁政委和分析师李苗献从多个方面总结了十三五的亮点，在小康的定量界定方面，规划建议从此前单纯强调GDP（国内生产总值）总量，发展为进一步要求人均收入和全部脱贫方面达标。

报告称，十六大首次提出小康目标时的定量表述是“国内生产总值到2020年力争比2000年翻两番”，而此次则提出“到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”，而且更要求“我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困”。

“这意味着，小康达标的定量门槛来看，除了此前总量意义上的，此次还增加了人均意义上的，特别是对收入最低的部分人口也提出了最低限的要求。”兴业报告称。

他们指出，此次十三五建议，在发展战略方面，从此前跟随型的“后发优势”到目前开始强调引领型的“先发优势”，强调“塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展”。

在金融方面，最值得关注的应该是一个适应综合化经营的新的监管架构的建立。明确了资本市场的改革目标，重点在“股票和债券发行和交易制度”，要达到了“降低杠杆率”的目的，要能够满足“创新”的需求； 三是，明确了“两率”市场化的目标，是“提高金融机构管理水平和服务质量，降低企业融资成本”。

在城镇化方面，从此前简单的人口城镇化到此次特别强调了户籍人口的城镇化目标。在外交战略方面，从此前的“韬光养晦”开始调整为“引导议程”，提高“制度性话语权”，“建设海洋强国”，“构件海外利益保护体系”。

在土地和环保方面，与此前的严守红线相比，此次明确使用了四个“最严格”。坚持最严格的节约用地制度；坚持最严格的耕地保护制度；实行最严格的水资源管理制度；实行最严格的环境保护制度。

在市场化改革方面，除了国有企业改革之外，尤其令人注目的是在公共服务方面，明确提出了“能够购买的政府不再直接承办”的原则；同时明确表示对高标准自贸区的积极态度。