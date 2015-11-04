中国债市动态：现券延续颓势，十三五规划中降杠杆率表述引关注

路透上海11月4日 - 中国银行间债市周三早盘现券延续上日午后颓势，10年国开债收益率最多曾上行约3个基点（bp），尽管随后稍有回稳，但总体看买盘力道不强，市场情绪依旧偏谨慎；而中午招标的10年国债收益率高于预期，进一步加剧现券调整压力。

交易员并指出，财新最新服务业PMI数据向暖，显示经济可能露出企稳曙光，此外昨日公布的十三五规划中有关债市的表述中，提及“降低杠杆率”，尽管具体指向尚不明确，但仍不免令机构心生担忧。

他们并认为，债市此前强势累计的获利盘仍较为庞大，一旦市场预期生变，调整冲击力度也可能大于之前预估，短期内在不确定因素明朗前，机构操作可能更趋向避险为上。

“（10年长债收益率上涨）2bp左右，早上冲高略有回落，（买盘）小机构为主，”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，刚结束的10年国债招标结果不佳，边际中标收益率高至3.15%附近，表明抱着博边际心态的机构居于多数。

一级市场方面，财政部上午招标续发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标收益率3.0920%，高于此前3.07%的市场预测均值。该期债的边际中标收益率为3.1509%，投标倍数1.91倍。

北京一券商交易员表示，早盘收益率上行后虽缩减了涨幅，但幅度仅在1个基点（bp）左右，力度比较有限，而从机构动向看，买盘多集中在私募和一些农信社，而此前的收券主力--基金已有部分开始出券。

他还指出，十三五规划中专门提及杠杆率比较罕见，如果意指债市交易层面的杠杆率，可能对市场冲击较大，“至少中央定向杠杆率是高了，不然只是担忧的话，完全可以用控制、防范之类的词，不必用降低，现在就看那段话的意思了。”

十三五（2016-2020年）规划中指出，要积极培育公开透明、健康发展的资本市场，推进股票和债券发行交易制度改革，提高直接融资比重，降低杠杆率。

他并认为，如果十三五规划中所指的确是要降低债市交易杠杆，市场的调整空间将会比较明显，“20-30个bp的空间还是有的。”

新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。

10年期国债150016最新报价 在3.16%/3.14%，上日尾盘为3.10%/3.07%；相近期限国开债150218券最新报价 在3.5150%/3.4950%，上日为3.4950%/3.47%。