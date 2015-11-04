中国货币市场：资金仍宽利率窄幅波动，可交换债申购致非银机构拆借稍不易

路透上海11月4日 - 中国银行间市场周三主要回购利率继续小幅波动，交易员指出，受上海国盛集团可交换债申购因素影响，早间非银行类机构资金拆借一度稍显不易，七天回购需求有所升温，不过随后供给增多，拆借难度略为改善。

交易员表示，资金面整体宽松局面依旧，出资机构供给仍充沛。临时性因素扰动尚难撼动流动性整体宽松格局，资金面短期仍不必过多忧虑。

“昨天开始就好多借七天的了，不过今天上午还是松的，非银的小伙伴说10点那会儿有点难借钱，估计是打可交换债券资金在途，”上海一银行交易员表示。

她并介绍，申购国盛可交换债的机构要求下午资金到账，预计冻结资金在4,000亿左右,不过后来出资机构增多了，感觉资金逐渐趋于平衡。

上海国盛集团有限公司公告显示，将于11月5日发行不超过50亿元可交换债，期限六年，预备用于交换的股票标的为上海建工 A股股票；网下申购资金自11月4日开始缴纳，该期债发行期为11月5日-9日。

上海一券商交易员并称，七天回购需求升温也是机构预期资金抽离因素而未雨绸缪，暂时仍看不到导致资金收紧的明显因素。

“小扰动吧，也不是天天发，暂时还看不到有什么能造成资金紧张的因素啊，”他称。

央行公开市场周二逆回购维持100亿元少量平价操作，单日操作量完全对冲到期量。周三一级交易商可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购期限仍为七天期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7597 1.7611 -0.14

七天 2.3091 2.3231 -1.40

14天 2.5998 2.6076 -0.78 上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0900 2.8350 +25.50

七天 2.6400 2.6750 -3.50

14天 2.5500 2.4350 +11.50 回购定盘利率

其中:隔夜 1.7600 1.7600 +0.00

七天 2.3500 2.3500 +0.00

14天 2.6000 2.6300 -3.00 Shibor

其中:隔夜 1.7900 1.7920 -0.20

七天 2.2930 2.2900 +0.30