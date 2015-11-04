香港个股：康师傅终止与日本Calbee及伊藤忠在内地休闲食品产销合资

路透香港11月4日 - 中国市占率最高的茶饮以及方便面企业--康师傅控股 周三公布，将终止与日本Calbee株式会社 及伊藤忠商事 在内地从事休闲食品产销的合资关系。

康师傅的声明称，2012年8月公司与Calbee及伊藤忠三方共同设立卡乐（杭州）食品有限公司，在内地从事休闲食品的生产及销售业务。虽然公司与Calbee皆看好中国零食市场的发展潜力，惟对合资公司今后的发现战略及营运方针逐渐产生不同见解。经协商后，康师傅将承接现有业务继续经营，并向Calbee及伊藤忠收购它们持有的卡乐（杭州）所有股权，终止三方的合资关系。

康师傅表示，依然看好中国休闲食品行业未来良好的发展态势，在这次股权收购完成后，将迅速进行组织调整，减重再出发。但康师傅未有披露收购股权的交易作价。

资料显示，卡乐（杭州）的注册资本为2,000万美元，康师傅、Calbee及伊藤忠分别持股45%、51%及4%。（完）

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