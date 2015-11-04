修正-欧洲个股：大众将在美国和加拿大召回几款汽车，因疑凸轮轴问题

标题新闻：加拿大政府称相信特朗普领导的美国新政府将看到，与加拿大密切合作对美加两国均有益
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(更正：第一段“2.0T”有误，应为“2.0L”。)
路透11月4日 - 路透拿到大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 给经销商的一份声明显示，大众已通知美国和加拿大的经销商和交通监管部门，该公司12月将召回使用1.8T和2.0L汽油发动机的几款汽车。
大众周二通知其经销商，此次召回是由于，怀疑凸轮轴可能导致发动机降扭和制动力中断。之前该公司已经知会美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)和加拿大交通部。
大众称，此次召回涉及的汽车车主可以将汽车送检。
大众还通知美国和加拿大经销商，目前存量汽车经过检查后若发现存在瑕疵，则停止出售。
由于不在常规工作时间，未联系上大众予以置评。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)
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