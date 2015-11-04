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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 13:57 BJT

新兴汇市：新兴亚币上涨，风险偏好升温及中国服务业数据带来提振

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 121.06 121.05 -0.01 -1.16 119.66

坡元 1.3952 1.3954 +0.01 -4.96 1.3260

台币 32.362 32.625 +0.81 -1.99 31.718

韩元 1131.60 1133.10 +0.13 -2.85 1099.30

泰铢 35.51 35.57 +0.17 -7.35 32.90

菲律宾披索 46.74 46.82 +0.17 -4.32 44.72

印尼卢比 13495.00 13550.00 +0.41 -8.26 12380.00

印度卢比 65.56 65.65 +0.14 -3.86 63.03

马币 4.2670 4.2855 +0.43 -18.06 3.4965

人民币 6.3332 6.3366 +0.05 -2.04 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/郑茵 审校 王兴亚/蔡美珍)

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