新兴汇市：新兴亚币上涨，风险偏好升温及中国服务业数据带来提振

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
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印尼卢比 13495.00 13550.00 +0.41 -8.26 12380.00
印度卢比 65.56 65.65 +0.14 -3.86 63.03
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/郑茵 审校 王兴亚/蔡美珍)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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