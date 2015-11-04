《路透晚报》--11月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--两岸关系：两岸领导人〞习马会〞提振金融市场信心，但未必能有实质进展

两岸关系见重大突破。两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。学者认为，这是历史和平发展历史性的突破，但因双方不会签定协议或发表声明，未来发展不见得落实至实质经贸层面。

--中国经济：以管资本为主加强国有资产监管，严防国资流失--国务院

中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，提出以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，真正确立国有企业的市场主体地位，严格防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

--《综述》布局十三五，中国高举创新利剑冀跨越中等收入陷阱

经济总量已突破10万亿美元的中国正站在经济和社会转型的十字路口，面对经济下行压力仍大的现实，区域经济发展的巨大差异，如何跨越中等收入陷阱正是其未来五年发展面临的最大挑战。

--中国数据：10月财新服务业PMI反弹至三个月高点，经济显露企稳迹象

新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位，脱离上月创下的逾一年低点。与此同时，财新中国10月综合PMI回升至50附近，暗示随着稳增长政策发挥效应，中国经济开始显露企稳迹象。

--中美关系：中国国防部长敦促美方停止威胁中方主权和安全的危险举动

中国国务委员兼国防部长常万全称，近日美舰擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，威胁中国主权和安全利益，敦促美方停止一切错误言行，不再采取任何威胁中方主权和安全利益的危险举动。

【金融】

--国际金融：IMF称尚未确定何时就是否将人民币纳入SDR做出决定

一位国际货币基金组织(IMF)驻北京官员周三称，IMF尚未设定具体的日期，来评估是否将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子。

--中国金融：三季度末商业银行不良贷款率升至1.59%--银监会官员

中国银监会政策研究局副局长廖媛媛周三表示，银行业风险总体可控，风险抵御能力较强，截至9月末商业银行不良贷款率1.59%，拨备覆盖率167.7%，贷款拨备率3.26%。

--全球金融：亚投行自1月起将向海外国家提供贷款--印尼财长

印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)周三称，中国支持下的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)明年1月份开始将面向海外提供贷款。

--中国保险：保监会拟加强监管防范险企资产负债错配和流动性风险--报载

上海证券报周三报导称，保险业凭借高现金价值业务快速扩张、进行“短钱长投”的发展模式正引起监管层警觉。保监会将对保险公司该业务进行调研，同时拟开展资产配置压力测试，防范险企资产负债错配和流动性风险。

【固定收益】

--中国债市动态：现券延续颓势，十三五规划中降杠杆率表述引关注

中国银行间债市周三早盘现券延续上日午后颓势，10年国开债收益率最多曾上行约3个基点（bp），尽管随后稍有回稳，但总体看买盘力道不强，市场情绪依旧偏谨慎；而中午招标的10年国债收益率高于预期，进一步加剧现券调整压力。

--中国货币市场：资金仍宽利率窄幅波动，可交换债申购致非银机构拆借稍不易

中国银行间市场周三主要回购利率继续小幅波动，交易员指出，受上海国盛集团可交换债申购因素影响，早间非银行类机构资金拆借一度稍显不易，七天回购需求有所升温，不过随后供给增多，拆借难度略为改善。

--新债招标：中国10年续发国债收益率3.0920%，高于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标续发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标收益率3.0920%，高于此前3.07%的市场预测均值。

--新债招标：中国农发行一年增发债收益率2.4999%，10年3.6923%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的一年、七年、10年期固息增发债，中标收益率分别为2.4999%、3.5984%和3.6923%，三期债投标倍数依次为3.51倍、2.54倍和1.66倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币续微收升，市场渐趋平静短期料维持窄幅波动

人民币兑美元即期周三收盘续微涨，中间价则略走弱。交易员称，交投各方均无意选择方向，自营盘则更为谨慎；从基本面看，人民币升值空间有限，且监管层亦不希望人民币贬值，短期汇价料维持在中间价附近窄幅波动。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下行，长端料仍承压短端则持稳

中国境内美元/人民币掉期曲线周三略下行，其中一年掉期本周已跌破1,000点子，创14个月新低。交易员称，人民币资金利率稳中有降，中美利差小幅收窄，长端掉期料续承压；而短端整体持稳，因资金面已然较为宽松，后续推动效果有限。

--《焦点》人民币国际化外交成果显赫，但企业心有疑虑

尽管国际货币基金组织(IMF)准备将人民币纳入储备货币篮子，人民币国际化进程取得重要外交成果，但外资企业愈发心存疑虑。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大涨幅

中国股市沪综指周三放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大单日涨幅。分析师称，今天“深港通”和两岸领导人“习马会”消息点燃市场热情，券商股及福建板块领涨，盘中热点板块明显增加，后市仍需关注增量资金入市情况和量能配合。

--台湾股市：收创逾三个月新高，因亚股涨及两岸领导人将会面

台湾股市周三收涨1.65%并创三个月新高。分析师表示，受国际股市续扬及两岸领导人将会面等消息激励，今天台股指数收盘站上8,800点，成交值突破千亿台币，料这波反弹有望挑战9,000点大关。

--中港证券：港交所与香港政府官员称深港通仍待监管机构“开绿灯”

香港交易及结算所有限公司（港交所）以及香港政府官员周三均表示，深港通仍待监管机构批准，尚未达成结论。而央行网站刊登的行长周小川有关“今年要推出深港通”的表述是摘自其5月27日在央行“三严三实”专题教育党课上的讲话。

--中港股市：沪股通每日余额创近两个月新高，境外投资者趁好获利

沪港通北向A股交易（沪股通）周三的每日额度余额创近两个月最高水平，反映境外投资者趁国内股市造好沽货获利。

--中国贸易：明年燃料油非国营贸易进口允许量为1,620万吨--商务部

中国商务部周三称，2016年燃料油非国营贸易进口允许量为1,620万吨，当年燃料油进口允许量实行"先来先领"的分配方式。

--中国房地产：上海办公楼市场今年净吸纳量将创历史新高--仲量联

6月以来的A股大跌并没有给中国金融中心上海的办公楼市场带来负面影响。全球性房地产管理和投资服务公司--仲量联行最新报告称，前三季上海市甲级办公楼净吸纳量已经超过了100万平方米，预计上海甲级办公楼净吸纳量今年将创下历史新高。

--中国个股：私募大佬徐翔被抓引连锁反应，宁波中百实际控制人失联

中国知名私募基金经理--泽熙投资总经理徐翔被抓后，引起连锁反应。宁波中百周三公告称，与公司董事长徐峻以及实际控制人徐柏良暂时无法取得联系；而大恒科技公告称，受徐翔事件影响，公司定向增发计划存在不确定性。

--香港新股：达利食品锁定三名基础投资者，占IPO比重大约四分之一

据路透周三获得的销售文件显示，中国品牌休闲食品及饮料公司--达利食品集团有限公司已锁定三名基础投资者，占其IPO（首次公开发售）比重大约四分之一。

--中国贵金属：前三季度黄金产量同比增1.48%，消费量增7.83%--行业协会