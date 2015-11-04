人民币衍生品：境内美元掉期曲线略下行，长端料仍承压短端则持稳

路透上海11月4日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三略下行，其中一年掉期本周已跌破1,000点子，创14个月新低。交易员称，人民币资金利率稳中有降，中美利差小幅收窄，长端掉期料续承压；而短端整体持稳，因资金面已然较为宽松，后续推动效果有限。

他们并表示，人民币资金面继续宽松可能引发泡沫，若美元端出现“问题”，例如美联储宣布加息，则长端掉期仍有一定下行空间。但目前市场总体预期稳定，出现极端的可能性并不大，就算美联储加息，还有一个传导的过程。

“极端的话(一年期掉期)可能下探到700-800点子的情况，如果有问题，也是美元端出事的可能性大一些，但短期也不要指望太多，也不能指望有太大的波动。”一外资行交易员说，“关键要看美联储真正的做法比他传达的信息是更快了还是更慢了。”

中国811汇改后，长端美元掉期自2,150点子的年内次高一路走低，其中不乏有央行干预因素，而央行连续降息以及降准亦有助力。周一隔夜掉期一度跌至2个点子以下，一年期掉期受此影响亦下探900点子关口支撑，创14个月新低。

北京时间13:30，美元/人民币一周期掉期 报23个点子，一个月期 报104个点子，一年期掉期美元升水 报930个点子，分别较上周五下跌3.36%、0.95%、9.27%。

中国银行间市场周三主要回购利率继续小幅波动，交易员指出，受上海国盛集团可交换债申购因素影响，早间非银行类机构资金拆借一度稍显不易，七天回购需求有所升温，不过随后供给增多，拆借难度略为改善。