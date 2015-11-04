国际油市：原油受获利了结打压下滑，但供应风险令跌幅有限

“(投资者)在良好涨势出现后建立短期仓位，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy称，他预计今日油价还会下跌，但会维持区间波动。

周三公布的数据显示，新业务增加推动财新10月中国服务业PMI反弹至三个月高位 。这缓解了市场对中国经济持续疲软的部分担忧。

服务业数据强劲程度是否足以提升中国这个能源、金属和其它商品消费大国的需求还不得而知。

McCarthy称，巴西国家石油公司(Petrobras) 的罢工，以及利比亚Zueitina的石油出口终端关闭为油价提供了部分支撑。

但上周美国原油库存可能增加，给油市人气造成压力。

美国石油协会(API)周二公布，截至10月30日止当周，美国原油库存增加280万桶至4.799亿桶。(完)

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