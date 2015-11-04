《中国企业债发行日程表》--11月4日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 茂名港集团 6 7 11/3簿记建档 *5.24% AA- 11/4-11/6 银河证券

(第五年末附投资者回售选择权/广东省融资再担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 芜湖新马投资 10 7 11/3簿记建档 *4.87% AA 11/4-11/10 国开证券

(第3-7每年末还20%本金，芜湖市建设投资有限公司担保) ========================================================================================= 长沙天心城市 8 7 11/5簿记建档 *上限5.50% AA 11/6-11/10 平安证券 建设投资开发集团 (第3-7年每年末还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 桐城市建设 8 7 11/6簿记建档 -- AA- 11/9-11/11 国元证券 投资发展公司 (第3-7年每年末还20%本金/安徽信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 沛县城市 9 7 11/9簿记建档 -- AA 11/10-11/12 东吴证券 投资开发 (第3-7年每年末还20%本金) ========================================================================================= 国家电网 80 3 11/10簿记建档 -- AAA 11/11-11/12 中信证券

20 5 英大证券/申万宏源证券等 ========================================================================================= 苍南国资 8 7 11/10簿记建档 -- AA 11/11-11/13 财通证券 投资集团 (第3-7每年末还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 萍乡市汇丰投资 7 4 11/10簿记建档 -- AA 11/11-11/13 民生证券 小微企业增信集合债券 (附第三年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 山东任城融鑫 6 4 11/6簿记建档 -- AA 11/9-11/11 银河证券 发展公司小微企业增信集合债券 (附第三年末投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)