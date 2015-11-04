中国新债：农发行下周一将增发至多200亿三期债，期限二、五和10年

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透上海11月4日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(9日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括两年、五年和10年。
上述三期债分别为该行今年第17期 、第20期 和第五期 的增发债，票面利率依次是3.53%、3.58%和3.97%。
具体发行条款如下：
2015第17期、第20期和第五期增发债
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招标规模上限 5/10年：70亿元；2年：60亿元
期限/计息方式 2/5/10年固息
招标时间 11月9日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 11月11日
起息日 2年：7月17日；5年：8月28日；10年：2月27日
发行期 11月10日-11月11日
上市日 11月13日
基本承销额 无
承揽费 2年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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