版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 14:15 BJT

中国新债：农发行下周一将增发至多200亿三期债，期限二、五和10年

路透上海11月4日 - 中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(9日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括两年、五年和10年。

上述三期债分别为该行今年第17期 、第20期 和第五期 的增发债，票面利率依次是3.53%、3.58%和3.97%。

具体发行条款如下：

2015第17期、第20期和第五期增发债

-------------------------------------------------------------

招标规模上限 5/10年：70亿元；2年：60亿元

期限/计息方式 2/5/10年固息

招标时间 11月9日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 11月11日

起息日 2年：7月17日；5年：8月28日；10年：2月27日

发行期 11月10日-11月11日

上市日 11月13日

基本承销额 无

承揽费 2年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐