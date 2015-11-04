两岸关系：台湾民进党主席称乐见两岸正常交流，但仍有原则

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透台北11月4日 - 台湾民进党主席、也是2016年总统候选人--蔡英文周三针对〞习马会〞表示，乐见两岸的正常交流，但须有〞对等尊严〞、〞公开透明〞、〞不涉政治前提〞的原则。
受到〞习马会〞的激励，台股 周三收高1.65%报8,857.02点。
两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。这是自1949年中国国内战争结束以来两岸领导人的首次会面。
蔡英文目前在各总统大选的民调中，居于领先的地位。她表示，〞只要是有助于台海和平、增进沟通对话、对双方互惠互利的做法，我们一直都正面看待。〞
她并认为，目前正值台湾选举的敏感时期，选择在这个时间进行习马会，是否意图影响选举，将遭受社会质疑。
她也称，与台湾人民都期待两岸关系走向和平稳定发展的方向。
台湾执政的国民党10月中旬召开临时全国代表大会，并决议由现任党主席、亦是现任新北市长朱立伦，代替原代表人洪秀柱，参选2016年的总统大选。 (完) (记者 高洁如; 审校)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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