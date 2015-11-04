两岸关系：台湾民进党主席称乐见两岸正常交流，但仍有原则

路透台北11月4日 - 台湾民进党主席、也是2016年总统候选人--蔡英文周三针对〞习马会〞表示，乐见两岸的正常交流，但须有〞对等尊严〞、〞公开透明〞、〞不涉政治前提〞的原则。

受到〞习马会〞的激励，台股 周三收高1.65%报8,857.02点。

两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面。这是自1949年中国国内战争结束以来两岸领导人的首次会面。

蔡英文目前在各总统大选的民调中，居于领先的地位。她表示，〞只要是有助于台海和平、增进沟通对话、对双方互惠互利的做法，我们一直都正面看待。〞

她并认为，目前正值台湾选举的敏感时期，选择在这个时间进行习马会，是否意图影响选举，将遭受社会质疑。

她也称，与台湾人民都期待两岸关系走向和平稳定发展的方向。