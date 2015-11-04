韩国金融市场：韩元和韩股收涨，受中国服务业PMI数据提振

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透首尔11月4日 - 韩股和韩元周三收涨，有关中国服务业活动的正面迹象提振人气。
本地市场韩元 兑美元收报1,132.0韩元，周二收报1,133.1韩元。
韩国股市综合股价指数 收涨0.2%至2,052.77点。
韩国游戏公司NC Soft Corp 劲升11.7%，创1月28日以来最大单日百分比涨幅。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉；审校 白云)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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