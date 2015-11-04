《汇市简讯》美元/日圆略高于121.00，日经指数涨幅收窄

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
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* 日股日经指数收在18,926.91点，日内上涨243.67点，涨幅1.3%
* 涨幅很大，但该指数仍远低于稍早所及高位19,151.89点
* 美元/日圆回落，在121.38至略高于121.00的水平之间波动
* 121.00支撑位有7.39亿美元的大规模期权到期
* 市场重点关注日本邮政IPO，但美国公债收益率也较高
* 美元兑日圆下档技术支撑位相继在小时图基准线120.99，日线图转换线120.81(完)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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