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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 14:34 BJT

《汇市简讯》美元/日圆略高于121.00，日经指数涨幅收窄

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* 日股日经指数收在18,926.91点，日内上涨243.67点，涨幅1.3%

* 涨幅很大，但该指数仍远低于稍早所及高位19,151.89点

* 美元/日圆回落，在121.38至略高于121.00的水平之间波动

* 121.00支撑位有7.39亿美元的大规模期权到期

* 市场重点关注日本邮政IPO，但美国公债收益率也较高

* 美元兑日圆下档技术支撑位相继在小时图基准线120.99，日线图转换线120.81(完)

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