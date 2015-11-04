欧股业绩：ING第三季税前利润超过预期，因荷兰市场的坏账拨备下降

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透阿姆斯特丹11月4日 - 荷兰最大的金融服务公司--荷兰国际集团(ING) 周三公布，第三季业绩略优于分析师预估，因在本土市场的坏账拨备下降，并且集团略微调高净息差。
ING称第三季基本税前利润为15亿欧元（16.4亿美元），高于上年同期的14.9亿欧元。
受访分析师原先预计基本税前利润为14.3亿欧元。
ING执行长Ralph Hamers表示，虽然荷兰市场的风险成本下滑，但对于新兴经济体和金融市场不平衡可能造成的任何潜在影响，ING都依然保持警惕。（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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