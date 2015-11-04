欧股业绩：ING第三季税前利润超过预期，因荷兰市场的坏账拨备下降

路透阿姆斯特丹11月4日 - 荷兰最大的金融服务公司--荷兰国际集团(ING) 周三公布，第三季业绩略优于分析师预估，因在本土市场的坏账拨备下降，并且集团略微调高净息差。

ING称第三季基本税前利润为15亿欧元（16.4亿美元），高于上年同期的14.9亿欧元。

受访分析师原先预计基本税前利润为14.3亿欧元。

ING执行长Ralph Hamers表示，虽然荷兰市场的风险成本下滑，但对于新兴经济体和金融市场不平衡可能造成的任何潜在影响，ING都依然保持警惕。（完）