更正-日本个股：本田调高全年营收预估，受益于弱势日圆及强劲北美销售

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(内文第三段，共有11位分析师参与汤森路透I/B/E/S/调查，非“26位”)
路透东京11月4日 - 日本本田汽车 周三公布季度净利成长6.9%，因北美汽车销售强劲，同时小幅调升全年营收预测。
本田将全年营收预测调升至14.6万亿(兆)日圆(1,206亿美元)，原先预测14.5兆日圆，本田表示预计日圆贬值将带来正面助益。
本田7-9月净利提高至1,277亿日圆，高于上年同期的1,195亿日圆。但低于汤森路透I/B/E/S/调查11位分析师平均预测的1,291.2亿日圆。
7-9月营业利润下滑2.5%，至1,648.4亿日圆(13.6亿美元)。
从本财年开始，本田首次根据国际会计准则公布财报。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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