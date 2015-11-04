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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 15:24 BJT

更正-日本个股：本田调高全年营收预估，受益于弱势日圆及强劲北美销售

(内文第三段，共有11位分析师参与汤森路透I/B/E/S/调查，非“26位”)

路透东京11月4日 - 日本本田汽车 周三公布季度净利成长6.9%，因北美汽车销售强劲，同时小幅调升全年营收预测。

本田将全年营收预测调升至14.6万亿(兆)日圆(1,206亿美元)，原先预测14.5兆日圆，本田表示预计日圆贬值将带来正面助益。

本田7-9月净利提高至1,277亿日圆，高于上年同期的1,195亿日圆。但低于汤森路透I/B/E/S/调查11位分析师平均预测的1,291.2亿日圆。

7-9月营业利润下滑2.5%，至1,648.4亿日圆(13.6亿美元)。

从本财年开始，本田首次根据国际会计准则公布财报。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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