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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 14:52 BJT

日本股市：日经指数收涨1.3%，受美国和中国股市上扬等因素提振

集团母公司日本邮政 收报1,760日圆，较1,400日圆的IPO价格涨20%。

日本邮政银行 收报1,671日圆，较IPO价1,450日圆涨15%。日本邮政保险 收报3,430日圆，较2,200日圆的IPO价高出56%。

市场依然紧盯周五将公布的美国非农就业报告，以及该报告是否会提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息的几率。

“日本邮政集团IPO案适逢美股反弹以及中国股市上涨之际。投资者风险偏好升温，买入景气循环类股，”Chibagin Asset Management分析师Yoshihiro Okumura称。

出口类股上涨，本田汽车 涨1.9%，爱德万测试(Advantest) 涨1.8%。

东证股价指数 涨0.9%至1,540.43点，成交量26.95亿股。

JPX-日经400指数 涨1.0%至13,838.52点。(完)

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