日本股市：日经指数收涨1.3%，受美国和中国股市上扬等因素提振

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
集团母公司日本邮政 收报1,760日圆，较1,400日圆的IPO价格涨20%。
日本邮政银行 收报1,671日圆，较IPO价1,450日圆涨15%。日本邮政保险 收报3,430日圆，较2,200日圆的IPO价高出56%。
市场依然紧盯周五将公布的美国非农就业报告，以及该报告是否会提升美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月加息的几率。
“日本邮政集团IPO案适逢美股反弹以及中国股市上涨之际。投资者风险偏好升温，买入景气循环类股，”Chibagin Asset Management分析师Yoshihiro Okumura称。
出口类股上涨，本田汽车 涨1.9%，爱德万测试(Advantest) 涨1.8%。
东证股价指数 涨0.9%至1,540.43点，成交量26.95亿股。
JPX-日经400指数 涨1.0%至13,838.52点。(完)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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