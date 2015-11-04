美国个股：在潜在买家凯德退出后，贝莱德仍在洽售新加坡写字楼

路透新加坡11月4日 - 全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock)表示，仍在就出售其所有的一座新加坡写字楼与潜在买家磋商。之前有报导称，新加坡开发商凯德集团(Capitaland) 已终止与合作伙伴就潜在收购交易进行的磋商，据报导该交易的价值可高达29亿美元。

“虽然我们不准备就细节置评，但我们很高兴这一高质量资产在全球得到很多关注，我们目前正在尽力实现对我们的投资者而言最好的结果，”BlackRock Real Estate的亚太负责人通过电子邮件回复道。

凯德集团上月宣布，正在与未透露名称的合作方讨论向贝莱德购买位于新加坡中心商业区的亚洲广场第一大厦。这座办公大楼共43层。

凯德集团在周三宣布已终止相关磋商，但并未透露原因。

据媒体报导称，这座办公大楼的价值可能至多为40亿坡元(28.7亿美元)。