欧洲央行总裁德拉吉周二表示，央行决策者12月开会时，将评估现有货币刺激举措的宽松程度，仍愿意且 能够在必要时采取行动。德拉吉表示，欧元区内需仍具韧性，但对新兴市场增长前景疑虑给“增长和通胀前景 带来下行风险”。 “在这种情况下，欧洲央行管委会12月会议就需要重新检视货币政策宽松程度，”他说。“管委会愿意且 能够在必要时在职权范围内利用一切可用工具，以维持货币政策的合理宽松程度。” 欧洲央行发布的一份报告称，向银行提供长期贷款以及量化宽松(QE)举措正在让企业和公共部门的借贷变 得更加容易。目前距离欧洲央行扩大量化宽松政策可能只有几周时间了。这份报告由包括总裁德拉吉在内的央 行执委会签署，报告显示执委会对央行重振欧元区经济战略的两大关键支柱继续保持信心。 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周二称，货币政策对于刺激经济增长影响有限。纳比乌 里娜还称，降低通胀是央行优先事务，中国经济前景越来越令人担忧。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 张明钧; 审校 白云)