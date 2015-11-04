《汇市简讯》伦敦盘初：中国服务业调查反弹，助亚洲盘风险人气上升

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
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* 澳元/美元涨0.29%，澳元/新西兰元涨0.38%，欧元/美元跌0.12%，美元/马币(林吉特)跌0.33%
* 香港股市恒生指数涨2.42%，中国沪综指涨3.98%，日股日经指数涨1.3%，美国原油近持平，美国10年期公债收益率报2.2088%
* 新西兰第三季失业率小升且就业岗位减少，为下月降息敞开道路
* 中国10月财新服务业PMI反弹至三个月高点，经济显露企稳迹象 (完) (编译 张若琪 审校 高琦)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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