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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 15:01 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：中国服务业调查反弹，助亚洲盘风险人气上升

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* 澳元/美元涨0.29%，澳元/新西兰元涨0.38%，欧元/美元跌0.12%，美元/马币(林吉特)跌0.33%

* 香港股市恒生指数涨2.42%，中国沪综指涨3.98%，日股日经指数涨1.3%，美国原油近持平，美国10年期公债收益率报2.2088%

* 新西兰第三季失业率小升且就业岗位减少，为下月降息敞开道路

* 中国10月财新服务业PMI反弹至三个月高点，经济显露企稳迹象 (完) (编译 张若琪 审校 高琦)

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