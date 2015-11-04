全球金市：金价在四周低点附近持稳，因担心美国加息且资金流出ETF

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
若突破关键技术位，可能会在本周末公布美国非农就业数据前将金价打压至更低水准。此项数据是美联储决定加息时点的关键。
“在隔夜突破1,119美元附件的趋势线支撑后，目前来看下一个下档目标在1,105美元左右，”MKS Group交易员Sam Laughlin说。
自美联储上周暗示可能在12月加息后，金价便一直承压。而此前市场一直预期美联储近10年来的首次加息可能推迟到明年。
黄金是非孳息资产，极低利率通常会有利于金价。
市场继续根据12月加息的可能性进行调整，令美国公债收益率和美元齐升。股市的坚挺也拖累金价。
周二偏弱的数据未能支撑金价。数据显示9月美国工厂新订单连续第二个月下降，因制造业依然承受着美元强劲、能源企业大幅削减支出的重压。
金市交易员在等待更多美国数据，以判断经济的力道及其对美联储货币政策的影响。
所有目光都投向了周五的美国非农就业数据，而今日稍晚的ADP民间就业数据和ISM服务业指数也可能影响市况。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1119.75 2.54 0.23
现货银 15.24 -0.03 -0.2
现货铂金 960.99 1.75 0.18
现货钯金 642.1 0.63 0.1
COMEX期金 1119.7 5.6 0.5
COMEX期银 15.26 0.021 0.14 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/王洋; 审校 高琦/郑茵)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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