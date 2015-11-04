全球金市：金价在四周低点附近持稳，因担心美国加息且资金流出ETF

若突破关键技术位，可能会在本周末公布美国非农就业数据前将金价打压至更低水准。此项数据是美联储决定加息时点的关键。

“在隔夜突破1,119美元附件的趋势线支撑后，目前来看下一个下档目标在1,105美元左右，”MKS Group交易员Sam Laughlin说。

自美联储上周暗示可能在12月加息后，金价便一直承压。而此前市场一直预期美联储近10年来的首次加息可能推迟到明年。

黄金是非孳息资产，极低利率通常会有利于金价。

市场继续根据12月加息的可能性进行调整，令美国公债收益率和美元齐升。股市的坚挺也拖累金价。

周二偏弱的数据未能支撑金价。数据显示9月美国工厂新订单连续第二个月下降，因制造业依然承受着美元强劲、能源企业大幅削减支出的重压。

金市交易员在等待更多美国数据，以判断经济的力道及其对美联储货币政策的影响。

所有目光都投向了周五的美国非农就业数据，而今日稍晚的ADP民间就业数据和ISM服务业指数也可能影响市况。

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