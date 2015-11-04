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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 17:04 BJT

台湾汇市：台币连四升收在逾一周高位，两岸关系新进展且热钱汇入

* 台币连四日收升在逾一周高位
    * 两岸关系更进一步，外资汇入，股/汇双涨
    * 明日实质交易区间暂看32.270-32.380

    路透台北11月4日 - 台币兑美元 周三连四日收升。受到两岸领导人将会面的激
励，台股 大涨，外资买超金额扩大，热钱汇入下推升台币收在逾一周的高位。
    
    汇银人士表示，以今日台股带量大涨的气氛，不排除短期内外资热钱汇入的势头仍将持
续，这将有利台币升往32.2靠拢。只不过，由于美国周五仍将公布非农就业数据，料此也将
令部分资金陷入观望。
    
    〞外资热钱进来，一直乱丢美元，〞一位大型商银交易员说。
    
    交易员也表示，至于美元的买盘方面以进口商、油款为主，此外，由于日圆行情也趋弱
，吸引了不少台币换汇成美元、再换汇成日圆的力道。
    
    两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分
析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。 
    
    台湾股市周三收涨1.65%并创三个月新高。分析师表示，受国际股市续扬及两岸领导人
将会面等消息激励，今天台股指数收盘站上8,800点 台湾证券交易所资料显示
，外资及陆资在台股大幅买超105.84亿台币，连两个交易日买超金额共计144.66亿台币。[n
L3T12X30B]
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点则在价平附
近，海外市场对美元行情较现汇市场看好。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报
32.332/32.362，上日收在32.430。 
    
    他们预估，明日台币主要交易区间在32.270-32.380。今日台币实质交易区间在32.320-
32.418；上日交易区间在32.325-32.448。 
    
    韩元兑美元 周三收升至1,132.0，上日收在1,133.1。       
    
    本周余日国际重要经济数据和事件：        
    11/4(三)：美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述；费城联邦储备银行总
裁哈克发表讲话；美国联邦储备理事会副主席费舍尔(Stanley Fischer)发表演说；澳洲央
行总裁史蒂文斯发表演讲；英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议；英国国家经济社会研
究院(NIESR)发布季度经济预期；欧洲央行管理委员会会议；日本央行发布10月会议记录；
欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在塔特拉峰会(Tatra Summit)中发言。

    11/5(四)：台湾主计总处公布10月消费者物价指数；台湾央行公布10月底外汇存底；费
城联邦储备银行总裁哈克致辞；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯致辞；美国亚特兰大联
邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话；英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行宣布利率决定、
并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员国的经济预期。

    11/6(五)：美国非农就业数据；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话；美国联
邦储备理事会理事布雷纳德出席国际货币基金组织经济论坛。
    
 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      32.595      32.625   32.320-32.610  32.610     6.40    7.79
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      32.592      32.720   32.320-32.608  32.608     4.38    2.79
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期             0.000/0.010         -0.015/0.000
 美元/台币六个月期            -0.010/0.010         -0.025/0.000
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价           

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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