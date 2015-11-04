台湾汇市：台币连四升收在逾一周高位，两岸关系新进展且热钱汇入

* 台币连四日收升在逾一周高位 * 两岸关系更进一步，外资汇入，股/汇双涨 * 明日实质交易区间暂看32.270-32.380 路透台北11月4日 - 台币兑美元 周三连四日收升。受到两岸领导人将会面的激 励，台股 大涨，外资买超金额扩大，热钱汇入下推升台币收在逾一周的高位。 汇银人士表示，以今日台股带量大涨的气氛，不排除短期内外资热钱汇入的势头仍将持 续，这将有利台币升往32.2靠拢。只不过，由于美国周五仍将公布非农就业数据，料此也将 令部分资金陷入观望。 〞外资热钱进来，一直乱丢美元，〞一位大型商银交易员说。 交易员也表示，至于美元的买盘方面以进口商、油款为主，此外，由于日圆行情也趋弱 ，吸引了不少台币换汇成美元、再换汇成日圆的力道。 两岸关系再有突破，两岸领导人习近平、马英九将于11月7日(周六)在新加坡会面，分 析师指出，此象征着两岸关系未来更紧密的接触，有助提振金融市场的信心。 台湾股市周三收涨1.65%并创三个月新高。分析师表示，受国际股市续扬及两岸领导人 将会面等消息激励，今天台股指数收盘站上8,800点 台湾证券交易所资料显示 ，外资及陆资在台股大幅买超105.84亿台币，连两个交易日买超金额共计144.66亿台币。[n L3T12X30B] 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点则在价平附 近，海外市场对美元行情较现汇市场看好。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报 32.332/32.362，上日收在32.430。 他们预估，明日台币主要交易区间在32.270-32.380。今日台币实质交易区间在32.320- 32.418；上日交易区间在32.325-32.448。 韩元兑美元 周三收升至1,132.0，上日收在1,133.1。 本周余日国际重要经济数据和事件： 11/4(三)：美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会作证词陈述；费城联邦储备银行总 裁哈克发表讲话；美国联邦储备理事会副主席费舍尔(Stanley Fischer)发表演说；澳洲央 行总裁史蒂文斯发表演讲；英国央行召开货币政策委员会(MPC)会议；英国国家经济社会研 究院(NIESR)发布季度经济预期；欧洲央行管理委员会会议；日本央行发布10月会议记录； 欧元集团主席迪塞尔布洛姆将在塔特拉峰会(Tatra Summit)中发言。 11/5(四)：台湾主计总处公布10月消费者物价指数；台湾央行公布10月底外汇存底；费 城联邦储备银行总裁哈克致辞；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯致辞；美国亚特兰大联 邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话；英国央行总裁卡尼发表讲话；英国央行宣布利率决定、 并发布议息会议记录；欧盟执委会发布对28个欧盟成员国的经济预期。 11/6(五)：美国非农就业数据；美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话；美国联 邦储备理事会理事布雷纳德出席国际货币基金组织经济论坛。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.595 32.625 32.320-32.610 32.610 6.40 7.79 司 元太外汇经纪公 32.592 32.720 32.320-32.608 32.608 4.38 2.79 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.010/0.010 -0.025/0.000 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)