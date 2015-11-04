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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 15:35 BJT

路透基点：武汉地铁集团筹办83.98亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港11月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，武汉地铁集团正在筹办一笔83.98亿元人民币(13.3亿美元)贷款，用于武汉正在进行的地铁系统工程。

中国银行武汉分行担任牵头行，正在邀请其他国有银行加入此案。

一名消息人士称，贷款利率约为中国人行利率的100%。

资金将用于支持8号线二期工程。二期工程全长17.35公里，预计2017年开工，2020年通车。8号线一期工程于2013年底开工，预计2017年通车。

武汉地铁集团上次办理银团贷款是在2014年5月，当时希望筹办132.4亿元人民币30年期贷款，支持6号线工程，国家开发银行负责牵头。这笔贷款是否完成并不明朗。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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