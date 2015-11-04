表格：外资在韩国股市买超1,188亿韩元，连续三日买超

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透首尔11月4日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,188亿韩元，连续三个交易日买超，令三日买超总额达到2,835亿韩元(2.5073亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月 4日 118.8 -39.0 -225.9
^11月 3日 31.4 101.4 -306.6
11月 2日 133.3 -249.4 -22.8
10月30日 -27.0 -130.0 143.8
10月29日 -25.1 -49.5 73.1
10月28日 -220.0 172.2 17.7
10月27日 -10.1 -18.2 27.7
10月26日 159.9 1.0 -162.0
10月23日 115.6 162.6 -281.3
10月22日 -286.6 25.2 236.8
10月21日 -3.3 45.5 -78.0
10月20日 38.1 78.2 -131.2
10月19日 63.0 -26.6 -44.2
10月16日 375.8 124.1 84.9
10月15日 40.5 232.3 -291.2
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本月以来 283.5 -187.1 -555.3
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今年以来 1,881.2 -4,009.2 1,229.3
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注：^ 11月3日为修正后数据。(完)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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