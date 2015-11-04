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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 15:36 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,188亿韩元，连续三日买超

路透首尔11月4日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超1,188亿韩元，连续三个交易日买超，令三日买超总额达到2,835亿韩元(2.5073亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月 4日 118.8 -39.0 -225.9

^11月 3日 31.4 101.4 -306.6

11月 2日 133.3 -249.4 -22.8

10月30日 -27.0 -130.0 143.8

10月29日 -25.1 -49.5 73.1

10月28日 -220.0 172.2 17.7

10月27日 -10.1 -18.2 27.7

10月26日 159.9 1.0 -162.0

10月23日 115.6 162.6 -281.3

10月22日 -286.6 25.2 236.8

10月21日 -3.3 45.5 -78.0

10月20日 38.1 78.2 -131.2

10月19日 63.0 -26.6 -44.2

10月16日 375.8 124.1 84.9

10月15日 40.5 232.3 -291.2

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本月以来 283.5 -187.1 -555.3

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今年以来 1,881.2 -4,009.2 1,229.3

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注：^ 11月3日为修正后数据。(完)

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