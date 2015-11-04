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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 15:47 BJT

美国防长将登上位于南海的美航母巡航

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡11月4日 - 美国一名国防官员称，美国国防部长卡特（Ash Carter）和马来西亚国防部长希沙姆丁（Hishammuddin Hussein）周四将登上“罗斯福号”航空母舰巡航。

不清楚“罗斯福号”将驶向哪里，但该舰近来在南海执行巡逻任务。

卡特、希沙姆丁和中国国防部长常万全都参加了本周在马来西亚举行的东盟防长扩大会。(完)

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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