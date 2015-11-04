美国防长将登上位于南海的美航母巡航

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡11月4日 - 美国一名国防官员称，美国国防部长卡特（Ash Carter）和马来西亚国防部长希沙姆丁（Hishammuddin Hussein）周四将登上“罗斯福号”航空母舰巡航。
不清楚“罗斯福号”将驶向哪里，但该舰近来在南海执行巡逻任务。
卡特、希沙姆丁和中国国防部长常万全都参加了本周在马来西亚举行的东盟防长扩大会。(完)
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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