中港股市：沪股通每日余额创近两个月新高，境外投资者趁好获利

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透香港11月4日 - 沪港通北向A股交易（沪股通）周三的每日额度余额创近两个月最高水平，反映境外投资者趁国内股市造好沽货获利。
根据港交所 沪港通专页显示，沪股通今天余额为151.91亿元人民币，为额度上限的116%，是自9月9日以来最高水平，反映卖盘成交金额多于买盘成交金额。
沪股通今天总成交金额为58.54亿元，属近一个月高位；买入及卖出分别为17.74亿元及40.8亿元。
中国股市沪综指周三放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大单日涨幅。分析师称，今天“深港通”和两岸领导人“习马会”消息点燃市场热情，券商股及福建板块领涨，盘中热点板块明显增加，后市仍需关注增量资金入市情况和量能配合。
就深港通的开通时间，港交所与香港政府官员稍早均表示，现时仍在等符监管机构批准。 （完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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