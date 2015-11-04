金属期市：伦铜自一个月低点反弹，供应趋紧提供支撑

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
“我们见到房价上升而采购经理人指数(PMI)有所企稳，但在年末这段时间能否影响到制造业和工业活动，我们仍保持谨慎，”Hynes称。
0739 GMT，LME三个月期铜 涨1%至每吨5,174.50美元。
沪铜 收涨0.8%至每吨38,900元(6,140美元)。
最新数据显示，LME铜库存减少1,625吨至266,225吨，8月底以来已减少近30%，创2月以来最低水平。
美国铝升水涨至三个月最高，此前美国铝业(Alcoa) 宣布闲置大量冶炼产能的计划，引发交易商对市场可能已经转向的猜测。
最新数据显示，沪铝升水跌10美元至115美元，为8月初以来最低，也持平于2012年初以来最低，反映出中国本地市场铝供应过剩。
沪铝 似乎寻获底部，过去五日都守在每吨10,000元之上。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/孙国玉；审校 张明钧/张涛)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选