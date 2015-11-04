金属期市：伦铜自一个月低点反弹，供应趋紧提供支撑

“我们见到房价上升而采购经理人指数(PMI)有所企稳，但在年末这段时间能否影响到制造业和工业活动，我们仍保持谨慎，”Hynes称。

0739 GMT，LME三个月期铜 涨1%至每吨5,174.50美元。

沪铜 收涨0.8%至每吨38,900元(6,140美元)。

最新数据显示，LME铜库存减少1,625吨至266,225吨，8月底以来已减少近30%，创2月以来最低水平。

美国铝升水涨至三个月最高，此前美国铝业(Alcoa) 宣布闲置大量冶炼产能的计划，引发交易商对市场可能已经转向的猜测。

最新数据显示，沪铝升水跌10美元至115美元，为8月初以来最低，也持平于2012年初以来最低，反映出中国本地市场铝供应过剩。

沪铝 似乎寻获底部，过去五日都守在每吨10,000元之上。(完)

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