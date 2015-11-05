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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：11月5日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月5日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期2,431.5亿台币。  
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。     
    
    ----------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)8,602.8亿台币：
             11/06                   38.00亿台币
             11/09                7,712.80亿台币
             11/10                1,944.50亿台币
             11/11                4,826.50亿台币
             11/12                5,887.80亿台币
             11/13                  555.50亿台币
             11/16                  530.00亿台币
             11/17                5,479.50亿台币
             11/18                1,447.30亿台币
             11/19                1,881.50亿台币
             11/20                  576.50亿台币
             11/23                  210.50亿台币
             11/24                  541.00亿台币
             11/25                4,621.50亿台币
             11/26                1,244.20亿台币
             11/27                  271.00亿台币
             11/30                2,707.00亿台币
             12/01                5,742.20亿台币
            *12/02                2,351.50亿台币
             12/03                   34.00亿台币
 
  ----公债付息共91.702905亿台币。
   11/10      95甲7期9息             7.4375亿台币
   11/13     90甲8期14息             19.375亿台币
   11/14    89甲13期15息            17.7375亿台币
   11/16     94甲8期10息               6.00亿台币
   11/16      96甲7期8息               9.00亿台币
   11/18     93甲9期11息              10.50亿台币
   11/24     88甲2期17息              16.50亿台币
   11/26    103甲16期1息           5.152905亿台币
 
   --国库券到期250亿台币。
     11/13：财104-7期91天国库券250亿台币。
    
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：    
    --11/11：央行估发行300亿台币两年期定存单，10日标售。
    --11/13：财政部增额发行10年期104甲12期公债，暂定金额300亿台币，10日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)  
     
    注：*表新增或更新。(完)    

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

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