台湾金融：金管会放宽投资等级债券评级，不动产证券化基金可投高收债

路透台北11月4日 - 台湾金管会周三称，将放宽投资等级债券由原本的评级BBB降为BBB-，同时开放不动产证券化型基金可投资高收益债券，及放宽高收益债券基金投资美国Rule 144A规定私募性质债券投资比重至30%。

金管会发布新闻稿并指出，此次也放宽未经信用评等机构评等中具优先受偿顺位的债券，可以债券发行人的长期债务信用评等作为参考。

“基于行政作业程序，预计下周起生效。”一位金管会相关业务官员说。

金管会除了放宽高收益债券型基金投资符合美国Rule 144A规定的私募性质债券比率上限由10%提高至30%外，也放宽以投资新兴市场国家为主的债券型基金及平衡型基金投资于Rule 144A债券比率限制由5%提高至15%。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)