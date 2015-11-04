全球商品：嘉能可为减债同意向Silver Wheaton出售未来秘鲁银产出

路透11月3日 - 嘉能可 和Silver Wheaton Minerals 称，嘉能可已经同意以9亿美元现金的价格向Silver Wheaton Minerals出售未来产出的银，这些白银源于嘉能可在秘鲁安塔米纳矿的权益。

全球矿业和贸易公司嘉能可表示，会将所得资金用于减债。投资者对其债务的担忧给其股价带来了压力。

上述交易采取的是该行业的一种替代融资方式，一方提前将钱付给一家矿商，而该矿商则打折将固定数量的未来产量(通常是副产品)出售给付钱的一方。

根据交易条款，Silver Wheaton每获得一盎司的白银，就还要继续支付现货银价的20%。

在达到1.4亿盎司之前，嘉能可向Silver Wheaton提供的银源自嘉能可在安塔米纳矿33.75%的权益，此后提供的银则源自嘉能可在安塔米纳矿22.5%的权益。

十多年前Silver Wheaton就走在这类融资的前列。该公司称将使用手头9亿美元的现金，此外可能还要动用其20亿美元的循环信贷工具。

嘉能可在安塔米纳矿的合作伙伴必和必拓 在该矿持有33.75%的权益，Teck Resources 持有22.5%的权益，三菱商事 持有10%的权益。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)