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亚洲 | 2015年 11月 5日 星期四 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2015/11/5

经济指标                  时间      最新数据    前次数据      下次公布   预估值 
 *商品出口(y/y)            9月         -14.6%      -14.8%      11/9       -11.1%
 *商品进口(y/y)            9月         -24.4%      -16.7%      11/9       -18.0%
 外销订单(y/y)             9月          -4.5%       -8.3%      11/20      --
 经常帐盈余(亿美元)        第二季      +165.5      +220.1  r   11/20      --
 国际收支(亿美元)          第二季       +41.7       +38.1      11/20      --
 M2货币总计数(y/y)         9月         +6.50%      +6.01%      11/24      --
 季调失业率                9月          3.79%       3.74%      11/23      --
 工业生产指数(y/y)         9月         -5.32%      -5.75%  r   11/23      --
 外汇存底(亿美元)          9月底     4,247.91    4,247.91      11/5       --
 *消费者物价指数(CPI)(y/y  9月         +0.28%      -0.45%      11/5       +0.12%
 )                                                                        
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第三季      -1.01%      +0.52%      11/27      --
                                     (概估值)  (Q2统计值)      (Q3统计值  
                                                               )          
 重贴现率(%)               9月24日     1.750%      1.875%      --         --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选

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