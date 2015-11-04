欧元债市：公债收益率下滑，欧洲央行总裁德拉吉重申作好行动准备

但提到新兴市场危机给欧元区增长和通胀前景造成下行风险时，德拉吉重申将在下次会议上重新审视货币政策的宽松程度。

德国10年期公债收益率 下降2个基点至0.56%，但仍远高于上周触及的六个月低点0.42%。

意大利 和西班牙10年期公债收益率 下降2个基点，分别降至1.53%和1.72%，和多数其他欧元区国家同类公债表现相当。

葡萄牙公债表现最佳，10年期公债收益率 下降6个基点至2.52%。

周三稍晚将公布的ADP就业报告将受密切关注，此外还有周五的美国非农就业报告，投资者希望从中了解美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会加息的蛛丝马迹。

市场预期美联储12月加息的几率约为50%。<0#FF:>(完)

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