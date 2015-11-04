欧洲金融：欧盟计划在今年制定新的存款保险制度提案

路透法兰克福11月4日 - 欧盟金融服务执委希尔周三表示，欧盟委员会今年将提议制定新的欧洲存款保险制度，希望能够消除成员国对更新后的计划的反弹情绪。

“在年底以前，执委会将就欧洲存款保险制度讨论出一个提案，”希尔在欧洲央行的金融监管会议上表示。

“不过，这份新提案将有别于旧计划，”他说道，“新方案将首先基于再保险举措，并且将建立在成员国现有的存款保险制度基础上。”

希尔还称，新制度将对各成员国已有的存款保险制度作出补充，当各国自有的举措不能应对本国遭遇的大冲击时，欧盟的保险机制将提供资金支持。（完）