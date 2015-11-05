《分析师观点》台湾10月CPI连二个月转正，核心通膨不高央行料仍续宽松

路透台北11月4日 - 台湾主计总处周四公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.31%，今年以来连续两月为正；路透调查预期为年增0.12%；主因蔬果等价格涨升。

10月CPI较上月经季调后则是升0.25%；当月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌8.47%，但核心CPI较上年同期升0.7%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

10月 9月

CPI（较上年同期） +0.31 +0.28

路透调查（较上年同期） +0.12 -0.48

CPI（较上月，经季节调整） +0.25 +0.15

核心CPI（较上年同期） +0.7 +0.6

WPI（较上年同期） -8.47 -8.57

**市场评论**

凯基投顾分析师 蔡耀德：

因为全球原物料价格持续打底，去年10月油价崩跌了，预期自此以后 CPI年变动率预料会在〞0〞附近，台湾看不出来有通缩的问题。

由于台湾的进口物价衰退大，预期央行会延续先前双率宽松不变，低利率且低汇率。

大众银行分析师 陈森林：

物价指数的变化在预期中，对央行货币政策的影响相对小，因各方本就预期第四季CPI年变动率会转正，未来密切关注股市变化。

台湾的核心物价方面，本月升幅只有0.7%也是偏低，央行仍将重视经济基本面，没有改变。我们预估第四季货币政策的利率仍有调低利率的可能性，估计降息半码(0.125百分点)。

**市场反应**

--台币兑美元 周三收升3分至32.595。

--台股加权股价指数 周三收涨1.65%，报8,857.02点。

--指标10年期公债104/12 殖利率周三收低0.55基点报1.2100%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行今年9月底决议将官方利率降息半码至1.75%，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。

--台湾主计总处8月已下修2015年的经济成长率预估至1.56%，原估为3.28%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。(完)

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