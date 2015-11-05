《分析师观点》台湾10月CPI连二个月转正，核心通膨不高央行料仍续宽松

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月4日 - 台湾主计总处周四公布，10月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.31%，今年以来连续两月为正；路透调查预期为年增0.12%；主因蔬果等价格涨升。
10月CPI较上月经季调后则是升0.25%；当月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌8.47%，但核心CPI较上年同期升0.7%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
10月 9月
CPI（较上年同期） +0.31 +0.28
路透调查（较上年同期） +0.12 -0.48
CPI（较上月，经季节调整） +0.25 +0.15
核心CPI（较上年同期） +0.7 +0.6
WPI（较上年同期） -8.47 -8.57
**市场评论**
凯基投顾分析师 蔡耀德：
因为全球原物料价格持续打底，去年10月油价崩跌了，预期自此以后 CPI年变动率预料会在〞0〞附近，台湾看不出来有通缩的问题。
由于台湾的进口物价衰退大，预期央行会延续先前双率宽松不变，低利率且低汇率。
大众银行分析师 陈森林：
物价指数的变化在预期中，对央行货币政策的影响相对小，因各方本就预期第四季CPI年变动率会转正，未来密切关注股市变化。
台湾的核心物价方面，本月升幅只有0.7%也是偏低，央行仍将重视经济基本面，没有改变。我们预估第四季货币政策的利率仍有调低利率的可能性，估计降息半码(0.125百分点)。
**市场反应**
--台币兑美元 周三收升3分至32.595。
--台股加权股价指数 周三收涨1.65%，报8,857.02点。
--指标10年期公债104/12 殖利率周三收低0.55基点报1.2100%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行今年9月底决议将官方利率降息半码至1.75%，为2009年以来首次，因经济表现异常疲弱。
--台湾主计总处8月已下修2015年的经济成长率预估至1.56%，原估为3.28%，创六年低位。前低为2009年的负1.57%。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”