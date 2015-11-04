亚洲橡胶：TOCOM期胶触及六年新低，受中国需求放缓担忧拖累

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
“本周稍早公布的疲软中国经济数据，已经打击了市场信心，”Rakuten Securities商品分析师Satoru Yoshida指出。
周一公布的民间调查显示，中国10月制造业活动连续第八个月下滑，进一步显示中国经济疲软。
泰国公布支持国内胶价的措施，投资人反应冷淡。
“市场目前聚焦于需求面，而非供应面，”Yoshida称。
“以市场疲软调性来看，指标期胶可能再度测试155日圆。如果在那里没有得到足够支撑，或许会跌向150日圆，”他称。
上海期交所1月期胶 下跌70元人民币，至每吨10,705元。
新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤116.9美分，下跌1.3美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/蔡美珍；审校 白云)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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