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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 17:40 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及六年新低，受中国需求放缓担忧拖累

“本周稍早公布的疲软中国经济数据，已经打击了市场信心，”Rakuten Securities商品分析师Satoru Yoshida指出。

周一公布的民间调查显示，中国10月制造业活动连续第八个月下滑，进一步显示中国经济疲软。

泰国公布支持国内胶价的措施，投资人反应冷淡。

“市场目前聚焦于需求面，而非供应面，”Yoshida称。

“以市场疲软调性来看，指标期胶可能再度测试155日圆。如果在那里没有得到足够支撑，或许会跌向150日圆，”他称。

上海期交所1月期胶 下跌70元人民币，至每吨10,705元。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤116.9美分，下跌1.3美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/蔡美珍；审校 白云)

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