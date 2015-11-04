更新版 1-中国政策：以管资本为主加强国资监管，改组组建国资投资、运营公司

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路透北京11月4日 - 中国国务院周三下发关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见，对此财政部部长楼继伟表示，改革举措中一大重点是推进国有资产监管机构职能转变，改革国有资本授权经营体制，包括改组组建国有资本投资、运营公司。

刊登在中国政府网的该意见提出，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，真正确立国有企业的市场主体地位，严格防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。

“国有资产管理体制改革完善的一大看点就是将改组组建一批国有资本投资、运营公司，”新华社引述楼继伟称，这将改变以往国有资产监管机构直接对所监管企业履行出资人权利的模式，而改由国有资本投资、运营公司对所授权国有企业履行出资人权利，真正形成政府和市场之间的“隔离带”。

至于两类公司将如何组建，意见提出，要开展“间接授权模式”和“直接授权模式”的试点工作，积累经验，探索可复制的模式，并最终在国有企业中全面推开。

意见并称，改进国有资产监管方式和手段，更多运用法治化、市场化的监管方式。通过清理退出、重组整合、创新发展，建立健全国企优胜劣汰市场化退出机制。

国有资本优化重组方面，将主要通过划拨现有商业类国企股权以及国有资本经营预算注资组建，实现保值增值。推进国有资本控股经营的自然垄断行业改革，根据不同行业特点放开竞争性业务，实现国有资本和社会资本更好融合。

在关系国家安全、经济命脉的重要行业和关键领域，开展投资融资、产业培育和资本整合等，加快推动国有资本向重要行业、关键领域、重点基础设施集中。

中国企业研究院首席研究员李锦透露，今后一种方式是改组部分主业突出并具备一定规模、发展前景较好的企业成为行业投资经营公司，如中粮集团试点成为中国粮食投资经营公司；一种方式新成立类似汇金公司模式的投资运营公司，按照市场化方式运营。

意见还提出建立健全国有资本收益管理制度，根据国家宏观调控和国有资本布局结构调整要求，提出国有资本收益上交比例建议，报国务院批准后执行。

目前中国国有资产管理体制中政企不分、政资不分问题依然存在，国有资产监管还存在越位、缺位、错位现象；国有资产监督机制不健全，国有资产流失、违纪违法问题在一些领域和企业比较突出；国有经济布局结构有待进一步优化，国有资本配置效率不高等问题亟待解决。

**部分国有资本划转社保基金**

楼继伟介绍，国有资本改革一方面要建立健全国有资本收益管理制度；另一方面在改组组建国有资本投资、运营公司过程中，将部分国有资本划转至社会保障基金管理机构持有，分红和转让收益用于弥补养老等社会保障资金缺口。

财政部新闻稿则指出，国有资本投资、运营公司体量较大，必须具备一定规模，户数不宜过多；将在一个较大的资本空间，通过国有资本的市场化运作，推动国有资本优化布局和结构调整。国有资本投资、运营公司根据国资监管机构授权，将享有部分出资人权利。

权利主要包括集团公司所属企业改制重组事项，企业内部的产权无偿划转、转让、置换，增资扩股及前述事项涉及的资产评估事项；通过产权交易市场对外转让国有产权事项；政府或国资监管机构授权的集团公司及子企业所持产权与其他中央企业之间的协议转让、无偿划转事项等。

国资监管机构的监管权利原则上将止于国有资本投资、运营公司，以及中央企业集团公司，原则上不再向下延伸。

财政部并称，继续扩大国有资本收益收取范围，建立覆盖全部国有企业、分级管理的国有资本经营预算管理制度；提高国有资本收益收取比例；积极发展混合所有制经济，推动股权多元化，推动部分国有资本逐步退出，盘活国有资本存量。