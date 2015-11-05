重温稿-台湾货币市场：短率仍贴紧低位，拆借需求疲弱仅以到期续作为主

* 短率依旧贴紧低位 * 市场拆借需求疲弱 * 短票、RP利率皆靠向低档 记者 詹静宜 路透台北11月4日 - 台湾银行间短率周三仍贴紧低位。资金调度人员指出，新提存期今 日正式展开，银行间在期初倾向采取负数操作，但市场拆借需求疲弱，仅以到期续作为主， 让银行负数操作实属不易，短率持续徘徊低档。 他们表示，目前央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金的力道仍显不足，致周二单日银行间 超额准备突破700亿台币，整体银行间累积超额准备也高达逾9,500亿台币，资金情势依旧偏 滥，带动便宜资金满溢。 〞没人要钱，怎么负数操作。〞一位大型金融机构资调人员说。 此外，资调人士认为，不仅市场拆入需求寥寥可数，短票券源缺乏也明显供不应求，银 行间资金去化管道难寻，致银行资金水位高涨，短率只能贴近在央行设定的铁板区。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.300% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.300-0.380% 0.300-0.380% **短票利率趋跌** 短票市场方面，大型票券资调人士表示，月初发票量低迷，又有大型寿险端急于消化过 剩资金，压低30天期短票成交在0.38%以抢进足够票源，有票券商率先预告明天跟银行的短 票交投将向下测试0.39%。 〞若有人开第一枪，一定跟进，不然就浪费子弹了。〞一位大型票券交易员说。 另位大型票券资金调度员也提及，目前票量根本无法满足市场强劲的需求，且央行冲销 力道减弱有意引导利率走降，短票利率料将续探低位。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.40%，上日亦同；60天期、9 0天期短票利率主要成交在0.41%和0.42%，上日亦为0.41%及0.42%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 395%，正式跌破0.40%，前日则为0.405%；上日成交量38.1亿台币，前日70.08亿台币。 台湾央行周三公布，今日共发行3,881.5亿台币定存单，含一年期定存单1,500亿；与今 日存单到期金额2,332.5亿台币相较，存单发行余额增1,549亿；周四存单到期金额2,431.50 亿台币，周五为38亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为347亿台币，累积超额准备347亿台币、加计 前期1%的超额准备达1,361亿台币。 **RP利率靠向低位** RP利率方面，交易员表示，目前寿险及投信端要券需求强劲，连库存量都快被清空，券 源明显供不应求，短线RP利率交投续靠向低位，并有票券商今日调降公司债RP利率2个基点 ，并预告明日再降1-2个基点。 他们指出，最近市场欠缺交割因子，资金又过于宽松，证券商RP成交利率续处区间低位 ，但利率调降速度过快，客户端抗拒氛围略浓，反观票券商则是持续调降RP利率，其中以较 受市场青睐的公司债RP利率降幅较多。 〞早上电话接不完，快被钱塞爆了。〞一位大型票券商交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率大致持平上日，主要成交在0.40-0.41%，少数成交 在0.42%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50-0.51%，少数成交在0.52%。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率续在低档；短天期公债附买回利率区 间落在0.34-0.35%，区间高位较上日下滑1个基点；短天期公司债附买回利率区间在0.37-0. 38%，区间高位较上日略往下2个基点。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不 同，有所差异。(完) (审校 张喜良)