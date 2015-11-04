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市场报道 | 2015年 11月 4日 星期三 18:15 BJT

全球贵金属：11月3日SPDR黄金持仓减0.43%，iShares白银持仓减0.04%

路透11月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0.43%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.04%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,065,375.5 11月3日 22,161,106.9 11月2日 -95,731.4 -0.43%

iShares 313,681,057.2 11月3日 313,817,312.8 11月2日 -136,255.6 -0.04%(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)

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