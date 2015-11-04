全球贵金属：11月3日SPDR黄金持仓减0.43%，iShares白银持仓减0.04%

欧元债市：德债收益率触及一个月高位，特朗普宣誓就职和通胀是市场焦点
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
路透11月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0.43%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.04%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 22,065,375.5 11月3日 22,161,106.9 11月2日 -95,731.4 -0.43%
iShares 313,681,057.2 11月3日 313,817,312.8 11月2日 -136,255.6 -0.04%(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。