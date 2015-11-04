东南亚股市：马来西亚股市收于一周高位，因该国央行料维持利率不变

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泰国股市 涨0.8%，创逾一周最高收位。
泰国央行一如预期维持利率不变，现阶段将靠财政刺激措施及政府开支来推动经济。
印尼股市 连续第三日上涨，周四将迎来其第三季度国内生产总值(GDP)数据。
新加坡股市 连续第二日上涨，涨幅1.4%，创一周最高收位。菲律宾股市 和越南股市 微跌。
亚洲股市周三劲升，追随美股涨势，日本和中国股市领涨，投资者风险偏好增强推高美债收益率(殖利率)。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 351.73 3.91 +1.12 -14.37 410.77
马来西亚 1685.62 8.06 +0.48 -4.29 1761.25
泰国 1423.42 10.80 +0.76 -4.96 1497.67
印尼 4612.57 79.48 +1.75 -11.75 5226.95
菲律宾 7201.02 -9.71 -0.13 -0.41 7230.57
越南 610.60 -1.11 -0.18 +11.91 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 白云/孙国玉；审校 张明钧/张荻)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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