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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 18:35 BJT

东南亚股市：马来西亚股市收于一周高位，因该国央行料维持利率不变

泰国股市 涨0.8%，创逾一周最高收位。

泰国央行一如预期维持利率不变，现阶段将靠财政刺激措施及政府开支来推动经济。

印尼股市 连续第三日上涨，周四将迎来其第三季度国内生产总值(GDP)数据。

新加坡股市 连续第二日上涨，涨幅1.4%，创一周最高收位。菲律宾股市 和越南股市 微跌。

亚洲股市周三劲升，追随美股涨势，日本和中国股市领涨，投资者风险偏好增强推高美债收益率(殖利率)。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 351.73 3.91 +1.12 -14.37 410.77

马来西亚 1685.62 8.06 +0.48 -4.29 1761.25

泰国 1423.42 10.80 +0.76 -4.96 1497.67

印尼 4612.57 79.48 +1.75 -11.75 5226.95

菲律宾 7201.02 -9.71 -0.13 -0.41 7230.57

越南 610.60 -1.11 -0.18 +11.91 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 白云/孙国玉；审校 张明钧/张荻)

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