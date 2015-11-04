欧洲汇市：英镑指数触及10周高点，因服务业PMI数据好于预期

英镑兑欧元 升至0.7075英镑，为8月中旬以来最高，日内上涨约0.4%。这帮助英镑贸易加权指数 升至10周高位93.7。

英镑兑美元 升至1.5446美元，数据公布前报1.5420。

“英国PMI数据鼓舞人心。我们感觉相较于全球背景，经济表现将会好些，将支持当前外国对英国的直接投资和并购活动，”瑞穗驻伦敦对冲基金销售主管Neil Jones说。

“未来数周乃至数月，英镑应该保持坚挺。我们倾向于认为英镑兑欧元、澳元、日圆等非美元货币会持坚。”

交易员表示本周对英镑来说主要的焦点是“超级星期四”，届时英国央行将公布季度通胀报告和利率会议决定，还有货币政策委员会(MPC)最近一次会议的会议记录。

预计英国央行将维持利率在纪录低点不变。大多数分析师认为只有MPC委员麦卡弗蒂会投票赞成加息。不过也有人预计，或有另一位委员加入麦卡弗蒂的阵营，最有可能的是福布斯和威尔。(完)

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