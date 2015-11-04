中国新债：江苏定向发行总额95亿一般和专项债，利率较下限均上浮15%

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透上海11月4日 - 中国江苏省财政厅周三公告，今日采用定向承销方式发行了总额95.0788亿元人民币的地方政府债，其中一般债46.7017亿元，专项债48.3771亿元。三年、五年、七年和10年四个期限两类债券，中标利率较下限均上浮15%。
上述两类债券均为该省第三批定向地方债。一般债券中，四个期限利率分别为3.14%、3.32%、3.50%和3.50%，相应发行量9.3404亿元、14.0105亿元、14.0105亿元和9.3403亿元。
同时发行的专项债也为四个期限，利率与一般债相同，发行量分别为9.6755亿元、14.5131亿元、14.5131亿元和9.6754亿元。
江苏省明日(11月5日)还将招标发行总额1,167.9212亿元的地方债，金额创下今年地方债发行启动以来，单一地区单日公开招标量新高。
从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。
定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)
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here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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