国际油市：亚洲燃料油裂解价差上升，但需求放缓抑制价格

路透新加坡11月4日 - 亚洲燃料油裂解价差周三上升，业内消息人士说，因市场预计11月抵达亚洲的套利船货将减少，不过需求放缓抑制燃料油价格。

一位驻新加坡的交易员说，需求放缓使燃料油船货市场保持淡静。

“这是因为较低的全球成交量导致船货进出口减少，”他说。

中国商务部周三表示，2016年燃料油非国营贸易进口许可为1,620万吨。

该配额与2015年相同。2016年中国原油非国营贸易进口许可提高至8,760万吨。

交易员已预料到，随着中国允许更多独立炼厂直接进口原油，中国明年的燃料油进口量将放缓。

巴基斯坦石油部长向路透表示，该国正在与中国石油天然气集团公司就建设年原油加工量1,000万吨的炼厂进行磋商，该炼厂的建成将使巴基斯坦的成品油进口费用减少至多三分之二。

业内高管和分析师表示，2016年亚洲炼油利润率将表现强劲，但不太可能回升至今年稍早触及的高点，因原油价格已开始回升。

台塑石化标售4万吨280-cst高硫燃料油，11月16-18日从麦寮装运。招标结束于11月5日，有效期至同一天。

新加坡现货市场有一笔交易达成。

嘉吉向壳牌出售了4万吨380-cst燃料油，船期为11月29日至12月3日，售价较新加坡报价每吨贴水3.50美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻