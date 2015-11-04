中国反腐：南方航空董事长司献民涉嫌严重违纪，接受组织调查--中纪委

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
路透北京11月4日 - 中国中央纪委监察部网站周三宣布，中国南方航空股份有限公司 董事长司献民涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
中纪委网站刊登的公告显示，司献民现任中国南方航空集团公司总经理、党组副书记，中国南方航空股份有限公司董事长，第十二届全国人大代表。
中央纪委监察部网站周一宣布，中国东风汽车公司党委副书记、董事、总经理朱福寿涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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