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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 19:55 BJT

中国反腐：南方航空董事长司献民涉嫌严重违纪，接受组织调查--中纪委

路透北京11月4日 - 中国中央纪委监察部网站周三宣布，中国南方航空股份有限公司 董事长司献民涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

中纪委网站刊登的公告显示，司献民现任中国南方航空集团公司总经理、党组副书记，中国南方航空股份有限公司董事长，第十二届全国人大代表。

中央纪委监察部网站周一宣布，中国东风汽车公司党委副书记、董事、总经理朱福寿涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)

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