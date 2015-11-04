马来西亚期市：棕榈油期货涨2.3%，因印尼能源企业达成生物柴油供应协议

彭博报导称，Pertamina周三证实，将接收政府推荐的供应商提供的生物柴油。使用生物柴油，通常会给棕榈油带来新的需求，并支撑其价格。

“市场今天走强...部分缘于有关印尼的消息。市场在等待需求方面的消息，”吉隆坡的一名交易商表示。

“今天市场中有一些回补，但可能再度下跌，直到中国和印度出现实质需求。”

印尼官员周三表示，若棕榈油价格跌破每吨450美元，印尼政府应考虑调降毛棕榈油出口关税。

路透大宗商品和能源市场的技术分析师王涛称，棕榈油倾向于接近阻力位每吨2,373马币。

美国12月豆油合约 涨1.1%。大商所1月豆油 涨1.2%。(完)

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