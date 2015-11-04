马来西亚期市：棕榈油期货涨2.3%，因印尼能源企业达成生物柴油供应协议

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
彭博报导称，Pertamina周三证实，将接收政府推荐的供应商提供的生物柴油。使用生物柴油，通常会给棕榈油带来新的需求，并支撑其价格。
“市场今天走强...部分缘于有关印尼的消息。市场在等待需求方面的消息，”吉隆坡的一名交易商表示。
“今天市场中有一些回补，但可能再度下跌，直到中国和印度出现实质需求。”
印尼官员周三表示，若棕榈油价格跌破每吨450美元，印尼政府应考虑调降毛棕榈油出口关税。
路透大宗商品和能源市场的技术分析师王涛称，棕榈油倾向于接近阻力位每吨2,373马币。
美国12月豆油合约 涨1.1%。大商所1月豆油 涨1.2%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/张涛；审校 张荻)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选